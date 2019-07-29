https://static.news.ru/photo/42c70766-b222-11e9-8cb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи возбудили уголовное дело на родителей, которые оставили годовалую малышку на обочине дороги в Татарстане из-за ссоры.

Сотрудники Следственного комитета усмотрели в произошедшем состав преступления, предусмотренного статьёй об оставлении в опасности, сообщается на сайте регионального ведомства. В настоящий момент силовики изучают все материалы дела. Семья не числилась как неблагополучная, отметили в СК.

Родители оставили ребёнка на дороге и обнаружили это только спустя два часа. К этому моменту очевидцы уже сообщили о девочке в экстренные службы.

News.ru писал, что годовалая девочка осталась на дороге в Казани из-за того, что родители, поссорившись друг с другом, забыли дочку на обочине. По данным управления МВД по городу, ребёнка обнаружили прохожие. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что на улице Назипа Жиганова сидит малолетняя девочка. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов передали её врачам скорой помощи.

Как рассказал 28-летний отец девочки, он посадил дочь на обочину дороги во время ссоры с женой, рассчитывая, что она заберёт ребёнка домой. Однако мать ушла, оставив девочку. По факту случившегося составлен административный протокол.