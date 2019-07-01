https://static.news.ru/photo/d525ac6a-9bf8-11e9-89be-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

СК в Санкт-Петербурге возбудил дело об избиении подростка в отделении полиции. Об этом сообщает руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

По версии следствия, 17-летнего Вадима Коваля четыре раза ударили дубинкой в область ягодиц и ещё два раза по голове. У молодого человека диагностированы многочисленные гематомы и кровоподтёки.

Как рассказала мама мальчика Олеся Коваль, инцидент произошёл ещё 28 мая. Вадим пошёл в магазин, там его заподозрили в краже. Позже его доставили в полицию, где заставляли признаться в преступлении в отсутствие законного представителя, то есть матери.

Он также утверждает, что полицейские фотографировали её избитого сына и отправляли снимки коллегам в мессенджере.

Сам потерпевший в показаниях рассказал, что правоохранители называли его «дети АУЕ», били по бокам и голове, а также угрожали сексуальным насилием.

Потом один полицейский мне сказал: «Хочешь, мы тебя сейчас «отпетушим»? Они угрожали мне, что засунут дубинку в ... (анальное отверстие. — Ред.), сняли с меня штаны до ягодиц и трусы, сказали: «Давно тебя мама не била» и ударили 4-5 раз дубинкой по ягодицам, — описал произошедшее Вадим.

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