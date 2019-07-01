СК в Санкт-Петербурге возбудил дело об избиении подростка в отделении полиции. Об этом
По версии следствия, 17-летнего Вадима Коваля четыре раза ударили дубинкой в область ягодиц и ещё два раза по голове. У молодого человека диагностированы многочисленные гематомы и кровоподтёки.
Как рассказала мама мальчика Олеся Коваль, инцидент произошёл ещё 28 мая. Вадим пошёл в магазин, там его заподозрили в краже. Позже его доставили в полицию, где заставляли признаться в преступлении в отсутствие законного представителя, то есть матери.
Он также утверждает, что полицейские фотографировали её избитого сына и отправляли снимки коллегам в мессенджере.
Сам потерпевший в показаниях рассказал, что правоохранители называли его «дети АУЕ», били по бокам и голове, а также угрожали сексуальным насилием.
Потом один полицейский мне сказал: «Хочешь, мы тебя сейчас «отпетушим»? Они угрожали мне, что засунут дубинку в ... (анальное отверстие. — Ред.), сняли с меня штаны до ягодиц и трусы, сказали: «Давно тебя мама не била» и ударили 4-5 раз дубинкой по ягодицам, — описал произошедшее Вадим.
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