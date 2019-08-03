https://static.news.ru/photo/78164eb2-b5ed-11e9-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств в отношении Фонда борьбы с коррупцией. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации получили от третьих лиц порядка одного миллиарда рублей, которые были приобретены преступным путём.

Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путём, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы. — Ред.) в Москве внесли ту же сумму денег на расчётные счета нескольких банков, — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объём, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования.

Ранее News.ru писал, что к представителю ФБК пришли с обыском. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш. Она написала на своей странице в Twitter, что оперативники проводят обыск в квартире директора организации Ивана Жданова.