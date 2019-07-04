https://static.news.ru/photo/48635b30-9e76-11e9-abbf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следком РФ занялся расследованием уголовного дела в отношении Сергея Кельбаха — бывшего главы госкомпании «Автодор». Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, незаконные действия чиновника привели к тяжёлым последствиям и серьёзным нарушениям интересов страны, повлекшим причинение ущерба в размере свыше 2 млрд рублей, говорится на официальном сайте СК РФ .

По данным следствия, в 2015 году Кельбах согласовал незаконную оплату фирме «Кольцевая магистраль» комиссии в размере около 4 млн рублей за банковскую гарантию. В 2017 году он дал согласие на неправомерное выделение дополнительного аванса в размере 2 млрд рублей компании «Крокус Интернешнл», — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она добавила, что оба предприятия занимались строительством Центральной кольцевой автодороги. В настоящее время силовики проводят предварительные следственные действия, направленные на сбор доказательств и выяснение всех обстоятельств совершённого преступления, в том числе на выявление других нарушений со стороны Кельбаха.

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы «Автодора», но первоначально имя фигуранта не называлось, писал News.ru. Интерес надзорного органа к чиновнику вызван масштабными нарушениями при строительстве ЦКАД в Московской области.