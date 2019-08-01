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Следственные органы Красноярского края возбудили уголовное дело в отношении местных чиновников регионального министерства лесного хозяйства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По предварительным данным, в период с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица не прибегали к мерам, необходимым для ликвидации лесных пожаров. Из-за этого стихия распространилась на значительные территории. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается, говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Ранее News.ru сообщал, что Аляску накрыл дым от лесных пожаров в Сибири, который смешался со смогом от местных горящих лесов. Также его можно увидеть на западном побережье Канады, в Тихом океане, над Сиэтлом и Ванкувером.