СК РФ просят проверить детали убийства журналистов в ЦАР

https://news.ru/storage/news/6e55a8a44e39740920481de46d298fc5/1886da03-832f-4647-9532-1ec1cb1470ab_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Федеральное агентство новостей (ФАН) обратилось к Следственному комитету РФ с просьбой провести всестороннее объективное расследование убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

В социальных сетях и СМИ группой анонимов «Досье» распространяется информация о сотруднике ФАН Кирилле Романовском, судя по которой, его пытаются связать с убийством журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.

Также агентство просит СК РФ допросить Сергея Канева, который покинул пределы России после трагедии.

«Мы предполагаем, что публикуемая с подачи так называемой группы „Досье“ информация имеет цель отвести внимание следствия от осужденного беглого олигарха Михаила Ходорковского, предположительно имеющего непосредственное отношение к жестокому тройному убийству российских журналистов в ЦАР летом 2018 года», — пишет ФАН.

Группа журналистов Центра управления расследованиями погибла в ЦАР 30 июля. Тела Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева были обнаружены в ЦАР 31 июля на расстоянии 23 километров от Сибута.

На фоне общественного резонанса, который вызвала трагедия, экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский объявил о прекращении поддержки Центра управления расследованиями (ЦУР). Главный редактор проекта Андрей Коняхин ушёл в отставку.

Как ранее писал News.ru, основную версию убийства российской съёмочной группы Центра управления расследованиями в Центральноафриканской Республике (ЦАР) опроверг расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского.