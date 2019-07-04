https://static.news.ru/photo/d9771c26-9e88-11e9-afc7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудниками Следственного комитета запущена процедура проверки по факту коррупции, злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества в учебном центре профессиональной подготовки вневедомственной охраны Росгвардии.

Следователи имеют сведения, согласно которым старший лейтенант полиции, занимающийся преподаванием, вымогал у студентов взятку для успешной сдачи зачётов и экзаменов, передаёт АГН « Москва » сообщение своего анонимного источника в органах правопорядка.

Кроме того, мужчина получил от командира учебной группы 70 тысяч рублей за допуск к экзаменам и принимал взятки за других преподавателей. Всего таким образом он «заработал» 180 тысяч рублей.

Ранее News.ru писал, что ФСБ задержала трёх врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку. В отношении медиков возбудили уголовное дело за ложные диагнозы военно-врачебной комиссии.