Сотрудниками Следственного комитета запущена процедура проверки по факту коррупции, злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества в учебном центре профессиональной подготовки вневедомственной охраны Росгвардии.
Следователи имеют сведения, согласно которым старший лейтенант полиции, занимающийся преподаванием, вымогал у студентов взятку для успешной сдачи зачётов и экзаменов, передаёт АГН «
Кроме того, мужчина получил от командира учебной группы 70 тысяч рублей за допуск к экзаменам и принимал взятки за других преподавателей. Всего таким образом он «заработал» 180 тысяч рублей.
Ранее News.ru писал, что ФСБ задержала трёх врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку. В отношении медиков возбудили уголовное дело за ложные диагнозы военно-врачебной комиссии.