СК проверит данные об убийстве медведя в Пермском крае

Следователи Пермского края приступили к доследственной проверке после информации о том, что чиновники незаконно охотились на территории Кочевского района.
По данным пресс-службы регионального управления СКР, охота велась на медведя и рысь. Как сообщали местные СМИ, среди охотников находились глава одного из поселений в Пермском крае и его знакомый — бывший топ-менеджер энергетической компании. Они якобы стреляли в спящего в берлоге медведя.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что петиция с требованием отправить в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко опубликована в интернете. Общественность припомнила чиновнику убийство спящего медведя. Документ подписали более 20 тыс. граждан.