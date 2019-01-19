СК проверит данные об убийстве медведя в Пермском крае

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Следователи Пермского края приступили к доследственной проверке после информации о том, что чиновники незаконно охотились на территории Кочевского района.

По данным пресс-службы регионального управления СКР, охота велась на медведя и рысь. Как сообщали местные СМИ, среди охотников находились глава одного из поселений в Пермском крае и его знакомый — бывший топ-менеджер энергетической компании. Они якобы стреляли в спящего в берлоге медведя.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что петиция с требованием отправить в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко опубликована в интернете. Общественность припомнила чиновнику убийство спящего медведя. Документ подписали более 20 тыс. граждан.