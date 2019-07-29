Следственный комитет ходатайствует о заключении под стражу Евгения Коваленко, которого обвиняют в применении насилия к представителям власти. Мужчина бросил в сотрудников ОМОНа мусорный бак на митинге за свободные выборы, проходившем в столице 27 июля.
Заседание Мещанского районного суда, на котором будет рассмотрено это дело, начнётся в ближайшее время, передаёт
Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что обеспокоена массовыми задержаниями участников несогласованной акции в центре Москвы. В организации считают, что «свобода слова и собраний являются необходимыми условиями демократии». Там напомнили, что во всех государствах — членах Совета Европы все мнения должны свободно выражаться.
Сотрудники полиции в ходе несанкционированной акции протеста в Москве задержали более тысячи человек. Всем им вменяются различные правонарушения, писал News.ru.