https://static.news.ru/photo/a0cb3ec6-b219-11e9-8851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет ходатайствует о заключении под стражу Евгения Коваленко, которого обвиняют в применении насилия к представителям власти. Мужчина бросил в сотрудников ОМОНа мусорный бак на митинге за свободные выборы, проходившем в столице 27 июля.

Заседание Мещанского районного суда, на котором будет рассмотрено это дело, начнётся в ближайшее время, передаёт ТАСС .

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что обеспокоена массовыми задержаниями участников несогласованной акции в центре Москвы. В организации считают, что «свобода слова и собраний являются необходимыми условиями демократии». Там напомнили, что во всех государствах — членах Совета Европы все мнения должны свободно выражаться.

Сотрудники полиции в ходе несанкционированной акции протеста в Москве задержали более тысячи человек. Всем им вменяются различные правонарушения, писал News.ru.