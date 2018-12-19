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СК предъявил обвинение директору «Черкизово»

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Задержанному в столице гендиректору хлебокомбината «Черкизово» Яну Соловьёву предъявили обвинение, сообщает Следственный комитет.

Он обвиняется по части 3 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности, причинившей тяжкие последствия»).

Соловьёв частично признал вину и дал показания по обстоятельствам расследуемого дела.

«Благодаря спланированным следственным действиям, с 14 декабря начались выплаты в счёт погашения задолженностей перед работниками. В настоящее время выплачено более 700 тыс. рублей», — отмечается в сообщении СК.

Как писал News.ru, более 100 работников не получали деньги с августа 2018 года, хотя у предприятия не было оснований задерживать выплаты. Сумма задолженности составила свыше 10 млн рублей.


#следственныйкомитет #долги
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