https://static.news.ru/photo/c3b17f7e-b451-11e9-ac57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет продолжает расследование дела, возбуждённого после митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, прошедшего 27 июля. В ведомстве сообщили, что планируют несколько новых задержаний.

По данным силовиков, эти люди причастны к массовым беспорядкам и нападениям на полицейских, сообщается на сайте СК.

Ранее News.ru писал, что по этому делу задержаны пять человек. В ближайшее время обвинение будет ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Следователи возбудили четыре уголовных дела. Три из них — по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и одно — по статье «Массовые беспорядки». Также ведутся проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии.