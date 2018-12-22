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СК помог беженцам получить жильё

Игорь Иванко/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Пенсионерка и её 11-летний внук не могли получить российское гражданство и жили в старом бараке. Следственный комитет помог вынужденным переселенцам.

В сентябре стала известна ситуация, в которую попали Людмила Сухоносова и её внук Артём. Они приехали в Россию из юго-восточной части Украины.

Сначала семья жила в специальном симферопольском лагере, потом переехала в город Нерюнгри в Якутии. Из документов у них было только удостоверение беженцев. Они необоснованно долго не могли получить гражданство, сообщили в СК.

Глава ведомства дал поручение руководителю Следственного комитета по Якутии принять переселенцев. В результате 20 сентября они получили российские паспорта.

Также предприниматели при помощи уполномоченного по правам ребёнка и Следственного комитета купили беженцам квартиру в Ярославской области.

Как писал News.ru ранее, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что жители Украины, которые подвергаются преследованию в своей стране, могут попросить политическое убежище в России. Так парламентарий отреагировала на разрыв договора о дружбе между государствами и на введение военного положения.


#ск #беженцы
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