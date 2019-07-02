https://static.news.ru/photo/8c2aeee4-9d0b-11e9-b96b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сотрудники Следственного комитета (СК) принимают участие в организации и проведении занятий в кадетских классах, предоставляя технику и материально-учебную базу. Кадетские корпуса и академии уже полностью финансируются ведомством.

Как заявил глава управления учебной и воспитательной работы СК Сергей Петров, ведомство готовит для себя молодые кадры ещё со школы.

Ребята с самого начала получают очень хорошую базу знаний, которую с лёгкостью смогут применить потом на практике. Такое этапное образование позволяет заранее понять станет ли ребенок сотрудником СК или нет. Система отбирает лучших кандидатов, поэтому каждый занимает действительно своё место. Но главная цель СК, и это постоянно подчеркивают руководители кадетского образования, воспитать достойного гражданина своей страны или, говоря иными словами, патриота, — цитирует Попова « Российская газета ».

Наиболее распространённый вид профильного обучения — это кадетские классы. Для поступления в них необходимо сдать экзамены. Чаще всего это история, обществознания и русский язык. В СК рекомендуют начинать обучение с восьмого класса, но в Петербурге существует школа № 304, которая начинает работать уже с первоклассниками.

В кадетских классах учатся как в обычных школах, изучая лишь дополнительные дисциплины. А в корпусах кадеты уже живут и соблюдают распорядок дня. Педагоги полагают, что такой режим помогает выстраивать дисциплину и сложить у учеников нужное представление о будущей профессии.

Попасть в кадетские корпуса труднее, чем в классы. Туда сдают шесть вступительных испытаний. Речь идёт о русском и английском языках, математике, истории, физподготовкуе и психологическом тестировании. Кроме того, кандидаты проходят специальное медобследование, и дети с группой здоровья ниже второй в кадетский корпус не попадут.

Без конкурса в кадетские корпуса могут попасть дети погибших военнослужащих, а также сироты и опекаемые.

По окончании обучения сироты при поддержке СК получат свое жильё в Москве и Петербурге. А во время обучения всем учащимся ежемесячно выплачивают по 3000 рублей.

Главное преимущество кадетского образования — возможность качественной подготовки к поступлению в академии СК. Выпускники корпусов легко сдают ЕГЭ и в 95% случаев они поступают в вузы. Кроме того, в академиях ведомства есть подготовительные курсы, помогающие успешно сдать вступительные экзамены.

Как писал News.ru, ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчинённым в регионах способствовать поступлению в следственные вузы абитуриентов из числа сирот. Он выразил уверенность, что из них «могут получиться достойные кадры для работы в правоохранительной системе России».