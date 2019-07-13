https://static.news.ru/photo/e182fd42-a54d-11e9-a5dd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube

Следственный комитет опубликовал видеозапись с осмотром места, где в пятницу, 12 июля, мужчина атаковал полицейского и сотрудника Росгвардии в Республике Саха.

Инцидент произошёл поздним вечером 12 июля. В 23 часа в полицию позвонила женщина и сообщила о скандале с мужем. По вызову выехали двое полицейских.

Когда они уже были во дворе дома, агрессор высунулся из окна и открыл огонь из карабина. После обстрела патрульной машины мужчина совершил самоубийство.

Как ранее писал News.ru, сотрудник полиции из якутского Среднеколымска, которого подстрелил устроивший семейный дебош местный житель, пришёл в себя после операции. Его напарник погиб.