Следственный комитет опубликовал видеозапись с осмотром места, где в пятницу, 12 июля, мужчина атаковал полицейского и сотрудника Росгвардии в Республике Саха.
Инцидент произошёл поздним вечером 12 июля. В 23 часа в полицию позвонила женщина и сообщила о скандале с мужем. По вызову выехали двое полицейских.
Когда они уже были во дворе дома, агрессор высунулся из окна и открыл огонь из карабина. После обстрела патрульной машины мужчина совершил самоубийство.
Как ранее писал News.ru, сотрудник полиции из якутского Среднеколымска, которого подстрелил устроивший семейный дебош местный житель, пришёл в себя после операции. Его напарник погиб.