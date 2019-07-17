Фото: СК РФ

Московская полиция отрицает свою причастность к задержанию женщины, заказавшей незарегистрированные в России лекарства для своего тяжелобольного ребёнка. В главке столичного МВД утверждают, что сотрудники ведомства не связаны с конфликтной ситуацией.

Инцидент произошёл 16 июля, когда женщина приехала в столицу, чтобы забрать в почтовом отделении посылку с лекарством — единственным, которое, по её словам, помогает сыну избавиться от судорог. Однако после...