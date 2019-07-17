Видео с обыска в квартире и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского обнародовано в Сети. На кадрах видно, как силовики в сопровождении журналистов телеканала «Россия 24» пришли домой к чиновнику и проводят там следственные действия.
Видеоролик в своём YouTube-аккаунте опубликовал Следственный комитет.
Как писал News.ru, 17 июля сотрудники правоохранительных органов задержали и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского. Позднее стало известно, что в отношении чиновников и бизнесменов региона возбуждено 17 уголовных дел. Среди тех, кто попал в поле зрения оперативников, находятся действующий и бывший главы регионального Минстроя, руководители районов, чиновники, курирующие строительную сферу, а также бизнесмены-застройщики.