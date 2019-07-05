https://static.news.ru/photo/b4b6441e-9f0c-11e9-b978-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В отношении сотрудника Росгвардии, который применил силу при задержании подростка на марше 12 июня в Москве, будет проведена доследственная проверка. Об этом News.ru сообщил председатель ОНК Москвы Иван Мельников.

Я направлял запрос в Росгвардию. Мне ответили, что материалы в отношении сотрудника, задержавшего подростка, переданы ГСУ СК России по Москве для проведения доследственной проверки, — сказал он.

Кроме того, Мельников добавил, что также получил ответ на запрос из Останкинской межрайонной прокуратуры относительно этого же инцидента.

Прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы. Это говорит о том, что ведомством были выявлены нарушения. Предписано эти нарушения устранить, — рассказал правозащитник.

17-летнего Валерия Теневого избили во время задержания на марше 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова. По словам подростка, сотрудник Росгвардии решил, что его сфотографировали и потребовал отдать камеру. Теневой отказался, за что к нему применили силу. В Росгвардии объяснили это тем, что подросток не отреагировал на «законные требования» прекратить съёмку, а также «провоцировал сотрудников правоохранительных органов, показывая непристойные жесты и нецензурно выражаясь».

Ранее News.ru рассказывал, как прошёл марш в поддержку Голунова.