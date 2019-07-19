https://static.news.ru/photo/59f71f04-abb3-11e9-b690-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тревожная ситуация с водностью рек России будет обсуждать межведомственная рабочая группа, заседание которой пройдёт в августе. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Ситуация на Волге, на Единой глубоководной системе (ЕГС) в европейской части России в этом году на крупных реках с судоходными путями, действительно, достаточно сложная. Воды не хватает, — цитирует представителя ведомства РИА Новости .

В Росморречфлоте подчеркнули, что изменение критической ситуации по водности возможно «как в сторону её усугубления, так и смягчения» в зависимости от уточнённого гидрометеорологического прогноза на осень.

В августе на заседании межведомственной рабочей группы будут сделаны прогнозы по ситуации с водностью Волги и других рек. При необходимости транспортные и энергетические компании будут оповещены о вводимых ограничениях.

Прогноз достаточно тревожный, но ситуация пока не определена, она может измениться. Она ещё не достигла того уровня, который был в 2015 году, когда была фактически разорвана на две части ЕГС, — отметили в Росморречфлоте.

В ведомстве добавили, что «в целом сезон достаточно маловодный» и уровень водности рек находится почти на «нижней планке».

Информация о сильном обмелении Волги ранее поступала из Казани, Ульяновска, Самары и Твери. Также сообщалось об обмелении Амура и других рек.

Как писал News.ru, ранее гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов рассказал, что после реконструкции по Волге можно будет проводить суда водоизмещением более 3500 т. Работы пройдут на Городецком гидроузле в Нижегородской области, где построят низконапорный гидроузел. Позже, возможно, реконструируют Волго-Донской канал.