https://static.news.ru/photo/0ec06636-b44f-11e9-a879-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Лечение большинства ВИЧ-инфицированных пациентов оказалось под угрозой. Причиной этого стали трижды несостоявшиеся закупки ламивудина — самого распространённого противовирусного средства.

Сложившаяся ситуация — критическая, заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом при Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Подходит к концу запас препарата. А основные схемы лечения основаны на трёх препаратах, как правило, один из них — ламивудин, — цитирует специалиста « Интерфакс ».

По его словам, это лекарственное средство эффективно в том числе потому, что у него мало побочных эффектов. И если он выпадет из схемы, возникнет проблема «у большей части пациентов», уверен Покровский.

Ситуацию обострил и экономический фактор. Раньше благодаря снижению стоимости лечения Минздрав обеспечивал наибольшее количество людей препаратами. Однако компании перестали выходить на аукционы с невыгодными для них условиями. И теперь, судя по всему, финансирование придётся увеличивать, считает эксперт.

В то же время он выразил надежду, что ситуацию с контрактами удастся решить. По его мнению, это «вопрос технический, связанный с бюрократическими процедурами».

Покровский напомнил, что по данным Минздрава, в России 900 тысяч ВИЧ-инфицированных. В Роспотребнадзоре же их насчитали больше миллиона, так как учли и тех, кто имеет положительный анализ, но не приступил к лечению. При этом есть и скрытое количество больных, которые никогда не проверялись на ВИЧ.

При этом полных курсов лечения, по информации специалиста, закуплено лишь на 400 тысяч пациентов.

Между тем в Минздраве заявили, что 26 июля был заключён госконтракт на покупку ламивудина. Первая часть будет завезена до 1 сентября, полностью поставка завершится к ноябрю. Остатки препарата перераспределены между регионами. Там, где есть дефицит в лекарстве, его хватит на 1-2 месяца.

Ранее News.ru писал, что в российских центрах по борьбе с ВИЧ начались сложности с поставками лекарств. Там проблему увидели в отсутствии роста финансирования при увеличении количества пациентов.