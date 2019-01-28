Ситуацию с болезнями лёгких проверяют в Хабаровском крае

Минздрав Хабаровского края приступил к проверке уровня заболеваемости болезнями лёгких среди жителей посёлка Ванино, сообщил губернатор Сергей Фургал.
Местное население регулярно устраивает митинги из-за проблемы с угольной пылью, связанной с перевалкой топлива в порту.
«Если будут преобладать заболевания бронхолёгочной системы, связанные с пылью, будем ставить вопрос о том, что действие или бездействие организации в порту наносит ущерб жизни и здоровью жителей Ванино, вплоть до ЧС», — заявил глава края.
По его словам, в феврале он также планирует провести встречу с жителями Ванино и посетить порт. После будет принято решение по данному вопросу, предположительно, с участием федеральной власти.
Фургал добавил, что ситуацию контролирует специально созданная межведомственная комиссия, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что заболевание ящуром подтвердили ещё на одной свиноферме в селе Красный Кут в Приморье. Всего там содержится около 46 тысяч животных. По словам первого замглавы Спасского района Приморья Сергея Солкана, всё поголовье будет уничтожено.