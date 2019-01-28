USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,301 $   Brent60.51 $ Bitcoin3,442.01 $
МОСКВА-8°C14:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Ситуацию с болезнями лёгких проверяют в Хабаровском крае

Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Минздрав Хабаровского края приступил к проверке уровня заболеваемости болезнями лёгких среди жителей посёлка Ванино, сообщил губернатор Сергей Фургал.

Местное население регулярно устраивает митинги из-за проблемы с угольной пылью, связанной с перевалкой топлива в порту.

«Если будут преобладать заболевания бронхолёгочной системы, связанные с пылью, будем ставить вопрос о том, что действие или бездействие организации в порту наносит ущерб жизни и здоровью жителей Ванино, вплоть до ЧС», — заявил глава края.

По его словам, в феврале он также планирует провести встречу с жителями Ванино и посетить порт. После будет принято решение по данному вопросу, предположительно, с участием федеральной власти.

Фургал добавил, что ситуацию контролирует специально созданная межведомственная комиссия, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что заболевание ящуром подтвердили ещё на одной свиноферме в селе Красный Кут в Приморье. Всего там содержится около 46 тысяч животных. По словам первого замглавы Спасского района Приморья Сергея Солкана, всё поголовье будет уничтожено.


#болезни #ХабаровскийКрай #уголь #заболевание
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
происшествия
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму


читайте также
общество 16:54, 25 января 2019
Мужчины в России умирают чаще женщин
Наказать виновного не так-то просто, считают эксперты
общество 08:30, 25 января 2019
Сколько россиян умышленно заражают ВИЧ
Наказать виновного не так-то просто, считают эксперты
общество 18:58, 23 января 2019
Диспансеризация выявила болезни у 70% жителей Подмосковья
Лента новостей
общество 14:04
Скульптуру весом более тонны украли под Калининградом
технологии 14:03
Малайцы создали первый халяльный браузер
в мире 13:59
РФ и Анкара готовят удар по гнезду террористов
спорт 13:50
Введённый в кому после нокаута Гвоздика боксёр встал на ноги
общество 13:49
Памятник «Вежливым людям» в Крыму осквернил украинец
Другие новости
общество 14:04
Скульптуру весом более тонны украли под Калининградом
общество 13:49
Памятник «Вежливым людям» в Крыму осквернил украинец
общество 13:38
Охрану в ГИМе усилят после кражи картины из Третьяковки
общество 13:35
Прокуратура выявила нарушения в ряде кафе после взрыва
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top