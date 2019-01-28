Ситуацию с болезнями лёгких проверяют в Хабаровском крае

https://news.ru/storage/news/ab71db2681ff6748e3d46bb510dfd1d3/623f5b98-599b-4c41-88de-4f4f9d7b86a2_850.jpg Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

Минздрав Хабаровского края приступил к проверке уровня заболеваемости болезнями лёгких среди жителей посёлка Ванино, сообщил губернатор Сергей Фургал.

Местное население регулярно устраивает митинги из-за проблемы с угольной пылью, связанной с перевалкой топлива в порту.

«Если будут преобладать заболевания бронхолёгочной системы, связанные с пылью, будем ставить вопрос о том, что действие или бездействие организации в порту наносит ущерб жизни и здоровью жителей Ванино, вплоть до ЧС», — заявил глава края.

По его словам, в феврале он также планирует провести встречу с жителями Ванино и посетить порт. После будет принято решение по данному вопросу, предположительно, с участием федеральной власти.

Фургал добавил, что ситуацию контролирует специально созданная межведомственная комиссия, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что заболевание ящуром подтвердили ещё на одной свиноферме в селе Красный Кут в Приморье. Всего там содержится около 46 тысяч животных. По словам первого замглавы Спасского района Приморья Сергея Солкана, всё поголовье будет уничтожено.