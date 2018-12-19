Ситуация с пробками на дорогах Москвы ухудшилась

https://news.ru/storage/news/273f3129e09e7a2c77cdf4d6a5e964f1/09b273ff-f903-4cd6-91c2-52abd0436123_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Пробки на московских дорогах оцениваются в восемь баллов из десяти возможных. Серьёзные заторы наблюдаются на севере и западе Третьего транспортного кольца в каждом направлении.

Также водители сталкиваются с трудностями на Бульварном и Садовом кольцах, на Щёлковском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», осложнения есть на Дмитровском шоссе по направлению в область, на Люблинской улице, Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на МКАД.

В связи с неблагоприятной дорожной ситуацией ЦОДД рекомендует автомобилистам пересесть на общественный транспорт.

Зимняя Москва прекрасна! Но на дорогах скользко, и, как обычно бывает в декабре, много машин и заторы у ТЦ и в центре. Чтобы не портить себе новогоднее настроение, на авто выезжайте выезжайте до/после часа пик, а если хочется быстро и без пробок - то на городском транспорте. pic.twitter.com/OY8Zg2YQhs — ЦОДД (@gucodd) 19 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал, что сугробы в некоторых районах столицы превысили 23 см. В среднем по городу этот показатель держится на уровне 19 см. Наиболее высокий снежный покров отмечен в районе Воробьёвых гор.