Ситуация с пробками на дорогах Москвы ухудшилась

Пробки на московских дорогах оцениваются в восемь баллов из десяти возможных. Серьёзные заторы наблюдаются на севере и западе Третьего транспортного кольца в каждом направлении.
Также водители сталкиваются с трудностями на Бульварном и Садовом кольцах, на Щёлковском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», осложнения есть на Дмитровском шоссе по направлению в область, на Люблинской улице, Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на МКАД.
В связи с неблагоприятной дорожной ситуацией ЦОДД рекомендует автомобилистам пересесть на общественный транспорт.
Зимняя Москва прекрасна! Но на дорогах скользко, и, как обычно бывает в декабре, много машин и заторы у ТЦ и в центре. Чтобы не портить себе новогоднее настроение, на авто выезжайте выезжайте до/после часа пик, а если хочется быстро и без пробок - то на городском транспорте. pic.twitter.com/OY8Zg2YQhs— ЦОДД (@gucodd) 19 декабря 2018 г.
Ранее News.ru писал, что сугробы в некоторых районах столицы превысили 23 см. В среднем по городу этот показатель держится на уровне 19 см. Наиболее высокий снежный покров отмечен в районе Воробьёвых гор.