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Ситуация с пробками на дорогах Москвы ухудшилась

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Пробки на московских дорогах оцениваются в восемь баллов из десяти возможных. Серьёзные заторы наблюдаются на севере и западе Третьего транспортного кольца в каждом направлении.

Также водители сталкиваются с трудностями на Бульварном и Садовом кольцах, на Щёлковском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», осложнения есть на Дмитровском шоссе по направлению в область, на Люблинской улице, Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на МКАД.

В связи с неблагоприятной дорожной ситуацией ЦОДД рекомендует автомобилистам пересесть на общественный транспорт.

Ранее News.ru писал, что сугробы в некоторых районах столицы превысили 23 см. В среднем по городу этот показатель держится на уровне 19 см. Наиболее высокий снежный покров отмечен в районе Воробьёвых гор.


#москва #автомобили #погода #пробки #ЦОДД
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