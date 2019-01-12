Ситуация на дорогах Москвы ухудшится из-за снегопада

https://news.ru/storage/news/c38055a8d4c20786489bc347a3f4eb7c/716377cd-7a11-4890-8eba-501d01ce1f05_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

В Центре организации дорожного движения столицы предупредили, что в связи со снегопадом на дорогах ожидаются заносы и ограниченная видимость.

«Синоптики обещают, что Москву накроет мощнейший снегопад. На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов призвали быть бдительными за рулём и при переходе дороги.

Синоптики обещают, что Москву накроет мощнейшим снегопадом. На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость. Будьте осторожны и за рулем, и при переходе дороги. Городской транспорт работает штатно. pic.twitter.com/LfrJcNJhvj — ЦОДД (@gucodd) 12 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что вылет более 30 самолётов задерживается в московских аэропортах. Ещё 11 рейсов отменено. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», из Шереметьево не могут вылететь 19 самолётов, в Домодедово задержано девять рейсов, а 11 отменено. Во Внуково задержан вылет пяти лайнеров. Сложная ситуация в воздушных гаванях столицы связана с сильным снегом, который будет идти в течение всего дня.