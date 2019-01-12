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Ситуация на дорогах Москвы ухудшится из-за снегопада

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Центре организации дорожного движения столицы предупредили, что в связи со снегопадом на дорогах ожидаются заносы и ограниченная видимость.

«Синоптики обещают, что Москву накроет мощнейший снегопад. На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов призвали быть бдительными за рулём и при переходе дороги.

Ранее News.ru писал, что вылет более 30 самолётов задерживается в московских аэропортах. Ещё 11 рейсов отменено. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», из Шереметьево не могут вылететь 19 самолётов, в Домодедово задержано девять рейсов, а 11 отменено. Во Внуково задержан вылет пяти лайнеров. Сложная ситуация в воздушных гаванях столицы связана с сильным снегом, который будет идти в течение всего дня.


#москва #снегопад
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