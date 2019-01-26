Ситуация на дорогах Москвы нормализуется

https://news.ru/storage/news/de91dbec9ac06ad17180945e9c86b57f/a1789ece-18ce-4544-96e0-ff3c65dece34_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Центре организации дорожного движения Правительства Москвы сообщили, что после утреннего транспортного коллапса, вызванного снегопадом, ситуация на дорогах столичного региона приходит в норму.

«Ситуация на дорогах постепенно нормализуется», — сообщило ЦОДД в Twitter.

В центре добавили, что в эти выходные безопаснее и быстрее будет передвигаться по городу на метро.

Ситуация на дорогах постепенно нормализуется: сейчас уже 6 баллов. Но снегопад не прекращается, и коммунальная техника продолжает работу. А мы продолжаем настаивать, что сегодня и завтра безопаснее и быстрее передвигаться по городу на #метро или ЖД. pic.twitter.com/bsT0nnWI59 — ЦОДД (@gucodd) 26 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что десятки автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе в Московской области, недалеко от Чехова. Причиной аварии стали сильная метель и скользкая дорога. По информации водителей в соцсетях, на 26-м км дороги в аварию попало 17 машин, на 58-м км столкнулось 10. По предварительным данным, пострадали два человека.