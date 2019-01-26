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Ситуация на дорогах Москвы нормализуется

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Центре организации дорожного движения Правительства Москвы сообщили, что после утреннего транспортного коллапса, вызванного снегопадом, ситуация на дорогах столичного региона приходит в норму.

«Ситуация на дорогах постепенно нормализуется», — сообщило ЦОДД в Twitter.

В центре добавили, что в эти выходные безопаснее и быстрее будет передвигаться по городу на метро.

Ранее News.ru писал, что десятки автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе в Московской области, недалеко от Чехова. Причиной аварии стали сильная метель и скользкая дорога. По информации водителей в соцсетях, на 26-м км дороги в аварию попало 17 машин, на 58-м км столкнулось 10. По предварительным данным, пострадали два человека.


#москва #погода #снегопад
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