https://static.news.ru/photo/93098232-a569-11e9-bb9b-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Малахов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярный телеведущий Андрей Малахов, приняв участие в телемосте, проявил свою гражданскую позицию, а также продемонстрировал хорошее отношение к гражданам Украины и РФ, поэтому его попадание в базу украинского сайта «Миротворец» вызывает недоумение. Такое мнение высказала журналистка Мария Ситтель.

Она добавила, что эта телепередача никакой угрозы нацбезопасности Украины «априори нести не может».

Люди с сайта «Миротворец», которые составляют эти списки, никакого отношения к миротворческой деятельности не имеют, — заявила телеведущая в интервью RT .

Телемост состоялся 12 июля. Вместе с Малаховым его вела Мария Ситтель. Российские участники пришли в студию канала «Россия 1», а жители Украины общались с Москвой через Skype. Программу с украинской стороны должен был организовывать телеканал NewsOne, но редакция в итоге отказалась от этого из-за угроз журналистам, писал News.ru.