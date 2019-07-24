https://static.news.ru/photo/bb914b84-ae03-11e9-8ef8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Системы экстренного оповещения будут размещены на 42 главных московских улицах до конца 2019 года.

Об этом сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике. По словам его представителей, Москва раньше других городов приступила к созданию такой системы. Работа продлится до 2025 года, передаёт «Москва 24» .

Построение централизованной и технически отлаженной системы напрямую влияет на оперативность доведения экстренной информации и повышает безопасность населения столицы, — заявил глава департамента Геннадий Дёгтев в беседе с АГН «Москва».

Стартовая цена контракта на проведение необходимых работ — 195 млн рублей. Прокладывание линии уличной звукофикации на 42 улицах потребует закупки более двух тысяч громкоговорителей.

Ранее News.ru писал о том, что заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян прокомментировал инициативу «Яндекс.Такси» ввести систему предупреждения водителей о въезде в зоны с детьми. По его словам, ЦОДД с удовольствием поддержит идею и поучаствует в её реализации.