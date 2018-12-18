Сироту из Забайкалья хотели лишить поездки в Кремль

https://news.ru/storage/news/e598ce9f2c335f5af440fb9c2e951da3/028e0a6f-d93b-4c2a-889f-7539e673bd2c_850.jpg Сергей Савостьянов/ТАСС

Общероссийская новогодняя ёлка в Кремле

Ретивых чиновников вовремя поправило начальство

Для 13-летней сироты из Забайкальского края празднование Нового года обернулось разочарованием. Анна Колесникова (имя изменено) много лет мечтала попасть на самое главное новогоднее представление страны — в Кремле. И вот, когда её мечта была так близка к осуществлению, все её надежды едва не разрушили бесчувственные чиновники. К счастью, эта история должна закончиться благополучно: региональное Министерство образования пообещало исполнить заветное желание девочки.

Драматические события в жизни Анны произошли несколько дней назад. Девочка живёт без мамы и папы, её воспитывает бабушка. Аня хорошо учится, активно участвует в жизни школы, пробует себя на олимпиадах и конкурсах. В начале декабря комитет образования администрации города Петровска-Забайкальского решил наградить старательную семиклассницу и вручил ей приглашение на Кремлёвскую ёлку.

Аня была очень рада. Ведь в этом году у неё оставался последний шанс попасть на представление в Москву. В следующем году ей исполнится 14 лет, а таким взрослым детям приглашения уже не достаются. Девочка отказалась от участия в запланированных на конец месяца мероприятиях, засобиралась в столицу. А спустя неделю сироту огорошили сообщением: заветное приглашение ей не достанется. На представление поедет другой ребёнок, помладше, из другого учебного заведения.

Такое решение неожиданно приняла председатель комитета образования Ольга Емельянова. Оказалось, что школа, где учится Аня, уже получала путёвки в Москву. Вновь выделить тому же учреждению билет на представление показалось представительнице комитета не совсем справедливым.

О том, как такой поворот скажется на девочке, никто не подумал. Бабушка Ани рассказала порталу «Чита.ру», что школьница отреагировала очень эмоционально, была крайне расстроена. Пришлось даже посетить с ребёнком психолога, посетовала пожилая дама.

В Министерстве образования Забайкальского края были удивлены внезапным решением районного комитета. В ведомстве пообещали «разобраться» в произошедшем и выяснить, как выбирали претендентов на поездку в Кремль. «Вопрос решён. Анна отправится на Кремлёвскую ёлку. Сопровождать её будет бабушка. Минобразования оплатит перелёт, трансфер, гостиницу, питание, билет на представление, культурную программу в Москве», — сообщили News.ru в пресс-службе Министерства образования Забайкальского края.

Бабушка Ани уже рассказала местной прессе, что внучка обязательно согласится ехать: «Это же её мечта».