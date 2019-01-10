Синтетические бриллианты будут маркировать

https://news.ru/storage/news/ecf365a1b037008e6cfb17f2fae8809d/d695a84b-c309-4bc9-9830-0b3018b32fba_850.jpg Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что власти не собираются запрещать продажу синтетических бриллиантов, однако камни будут маркировать для того, чтобы покупатели знали, что они покупают.

«Условно говоря, есть бижутерия — и к ней нет никаких вопросов, никто же не против, чтобы „Сваровски“ делал свои кристаллы. То же самое и здесь», — передаёт слова Моисеева РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, на северо-западе Канады нашли крупнейший алмаз в Северной Америке. Необычный жёлтый алмаз был обнаружен на руднике Diavik.

Алмаз оказался ювелирного качества, и его масса составила 552 карата (как куриное яйцо). Находка будет подвергнута дальнейшей обработке.