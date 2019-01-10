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Синтетические бриллианты будут маркировать

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что власти не собираются запрещать продажу синтетических бриллиантов, однако камни будут маркировать для того, чтобы покупатели знали, что они покупают.

«Условно говоря, есть бижутерия — и к ней нет никаких вопросов, никто же не против, чтобы „Сваровски“ делал свои кристаллы. То же самое и здесь», — передаёт слова Моисеева РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, на северо-западе Канады нашли крупнейший алмаз в Северной Америке. Необычный жёлтый алмаз был обнаружен на руднике Diavik.

Алмаз оказался ювелирного качества, и его масса составила 552 карата (как куриное яйцо). Находка будет подвергнута дальнейшей обработке.


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