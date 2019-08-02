Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тёплая погода придёт в Москву во второй половине августа. Воздух в столице может прогреться до +26 градусов.

К середине месяца температура должна приблизиться к норме, а в дальнейшем и превысит ее. В отдельные дни второй половины месяца ожидается повышение максимальной температуры до +21–26 градусов, — говорится на сайте «Метеоновости».

Вопреки ожиданиям москвичей, среднесуточная температура воздуха в первый день последнего летнего месяца оказалась ниже нормы на 6–7 градусов.

Ранее News.ru писал, что июль в Москве стал самым холодным в нынешнем столетии. По аномалии он оказался схож с 1965 и 1979 годами.

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