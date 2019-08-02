https://static.news.ru/photo/e37856b2-b527-11e9-8b66-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Тёплая погода придёт в Москву во второй половине августа. Воздух в столице может прогреться до +26 градусов.
К середине месяца температура должна приблизиться к норме, а в дальнейшем и превысит ее. В отдельные дни второй половины месяца ожидается повышение максимальной температуры до +21–26 градусов, — говорится на сайте «Метеоновости».
Вопреки ожиданиям москвичей, среднесуточная температура воздуха в первый день последнего летнего месяца оказалась ниже нормы на 6–7 градусов.
Ранее News.ru писал, что июль в Москве стал самым холодным в нынешнем столетии. По аномалии он оказался схож с 1965 и 1979 годами.