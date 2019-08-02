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Количество сирот, находящихся в домах ребёнка в России (учреждения для детей до трёх лет, не имеющих родителей), в течение 18 лет сократилось в 2,5 раза.

В 2000 году в таких заведениях было зарегистрировано 19 345 жителей, а в 2018-м — 7524, следует из данных, опубликованных в статистическом сборнике Минздрава. Количество таких домов также сократилось с...