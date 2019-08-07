https://static.news.ru/photo/1c292dd6-b99e-11e9-a44b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает жителей России во второй половине августа. Она заверила, что холодный циклон, испортивший погоду в Москве в июле и начале августа, направился на крайний северо-восток европейской территории страны.

Норма второй половины августа для Москвы — это плюс 5–10 градусов по ночам и примерно 15–20 градусов днём, но мы рассчитываем, что будет на пару градусов выше, — сказала Паршина «Российской газете».

Она также отметила, что на большую часть Центральной России уже пришло долгожданное тепло, но надвигающийся со стороны Польши глубокий циклон с 8 по 10 августа обрушит на центральную часть России новую волну похолодания, а также ливни с грозами и усилением ветра до 29 метров в секунду. Ожидается, что за 12 часов может выпасть от 15 до 40 мм осадков.

При этом к середине следующей недели погода может наладиться и в Москве вновь потеплеет до плюс 25 градусов.

Ранее News.ru писал о том, что жителей Московского региона предупредили о погодном коллапсе в четверг и в пятницу. В столице выпадет до 50% месячной нормы осадков.