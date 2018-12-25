Синоптики рассказали о погоде в столице на Новый год

https://news.ru/storage/news/b78ae61c657665e7a2106703260f8ae2/dcbec768-1150-4651-b55f-c156965737a6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Центре погоды «Фобос» сообщили, что в новогоднюю ночь температура в столице опустится до минус 7 градусов.

Синоптики рассказали, что в конце недели придёт тёплый воздух из Северной Атлантики на территорию европейской части России.

«В Новый год погода будет облачной, временами пройдёт небольшой снег, температура в пределах от минус 3 до минус 7 градусов», — приводит РИА Новости сообщение специалистов.

Ранее News.ru писал, что синоптики пообещали жителям столицы необычную погоду в праздники. Комфортная погода без сильных снегопадов и ветра сохранится и во время первой половины новогодних каникул, рассказала ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Она утверждает, что в первые дни следующего года температура должна варьироваться от минус 3 до минус 12 градусов. Специалист отметила, что для москвичей такую «новогоднюю» погоду можно считать относительно холодной.