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Синоптики рассказали о погоде в столице на Новый год

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Центре погоды «Фобос» сообщили, что в новогоднюю ночь температура в столице опустится до минус 7 градусов.

Синоптики рассказали, что в конце недели придёт тёплый воздух из Северной Атлантики на территорию европейской части России.

«В Новый год погода будет облачной, временами пройдёт небольшой снег, температура в пределах от минус 3 до минус 7 градусов», — приводит РИА Новости сообщение специалистов.

Ранее News.ru писал, что синоптики пообещали жителям столицы необычную погоду в праздники. Комфортная погода без сильных снегопадов и ветра сохранится и во время первой половины новогодних каникул, рассказала ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Она утверждает, что в первые дни следующего года температура должна варьироваться от минус 3 до минус 12 градусов. Специалист отметила, что для москвичей такую «новогоднюю» погоду можно считать относительно холодной.


#москва #погода #синоптики #новыйгод
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