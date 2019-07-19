https://static.news.ru/photo/d1e06594-abe4-11e9-9c7b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

После ухода господствовавшего над Центральной Россией циклона погода в столичном регионе должна нормализоваться, сообщили метеорологи. Температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла, хотя дожди сохранятся.

Большую часть дня 22 июля в Москве осадков не будет, воздух прогреется до 23–25 градусов. Вечером себя проявит атмосферный фронт, который принесёт облачность и небольшие дожди. 23 июля станет немного холоднее — до 24 градусов. Облачность с прояснениями ожидается также 24 июля.

25 июля погода улучшится благодаря антициклону. Дожди полностью прекратятся, а воздух прогреется до 27–28 градусов. Однако уже 26 июля температура вновь понизится, а также возможно выпадение небольшого количества осадков. Такая же погода сохранится 27 июля, передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 метров в секунду в Московской области. Также в регионе ожидаются дождь и гроза, сообщили в местном МЧС.