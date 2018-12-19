Синоптики: москвичей ждёт необычная погода на Новый год

Последние дни декабря в Москве будут достаточно тёплыми. Комфортная погода без сильных снегопадов и ветра сохранится и во время первой половины новогодних каникул, рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
«Есть надежда, что в новогоднюю ночь в Москве будет около –10 градусов, каких-то сильных снегопадов не ожидается, по крайней мере, сегодняшние расчёты позволяют нам это утверждать», — цитирует ФАН синоптика.
По её словам, в первые дни следующего года температура должна варьироваться от −3 до −12 градусов. Специалист отметила, что для москвичей такую «новогоднюю» погоду можно считать относительно холодной.
Однако у этого есть свои плюсы: будет куда втыкать фейерверки.
«В отличие, в частности, от предыдущего Нового года, когда снега в канун праздника в Москве практически не было и петарды некуда было втыкать, в этом году у нас уже запасы снега достаточные», — добавила эксперт.
Ранее News.ru писал, что сугробы в некоторых районах столицы превысили 23 см. В среднем по городу этот показатель держится на уровне 19 см.