https://static.news.ru/photo/3fb9fe0a-96fe-11e9-989c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сухая и тёплая погода с температурой до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, 25 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днём в городе воздух прогреется до 24 градусов тепла. В ночь на среду, 26 июня, температура может опуститься до плюс 10. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

News.ru ранее писал о том, что в ближайшие дни на столичный регион обрушится циклонический вихрь, который принесёт с собой сильнейшие дожди и резкое похолодание. Сообщалось, что погода начнёт ухудшаться уже во вторник, 26 июня.