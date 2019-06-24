Сухая и тёплая погода с температурой до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, 25 июня. Об этом сообщается на
По данным синоптиков, днём в городе воздух прогреется до 24 градусов тепла. В ночь на среду, 26 июня, температура может опуститься до плюс 10. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.
News.ru ранее писал о том, что в ближайшие дни на столичный регион обрушится циклонический вихрь, который принесёт с собой сильнейшие дожди и резкое похолодание. Сообщалось, что погода начнёт ухудшаться уже во вторник, 26 июня.