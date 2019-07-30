https://static.news.ru/photo/dde51030-b330-11e9-b258-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Долгожданное потепление придёт в Центральную Россию в конце следующей недели. Его принесёт зарождающийся южно-европейский антициклон.

Синоптики обещают россиянам тепло и свежий воздух из Средиземноморья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Решающую роль в преобразовании погоды и переноса в атмосфере над Центральной Россией сыграет только-только зарождающийся южно-европейский антициклон, — заявили в учреждении.

Ранее News.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оправдался за прогноз месячной давности, в котором он обещал жителям Московского региона тёплые дни в конце июля и начале августа. Он подчеркнул, что каждый год самые тёплые дни лета приходятся на разные периоды. При этом Вильфанд выразил надежду, что нынешним летом россиянам ещё удастся погреться в лучах солнца.