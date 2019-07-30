Долгожданное потепление придёт в Центральную Россию в конце следующей недели. Его принесёт зарождающийся южно-европейский антициклон.
Синоптики обещают россиянам тепло и свежий воздух из Средиземноморья. Об этом сообщает
Решающую роль в преобразовании погоды и переноса в атмосфере над Центральной Россией сыграет только-только зарождающийся южно-европейский антициклон, — заявили в учреждении.
Ранее News.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оправдался за прогноз месячной давности, в котором он обещал жителям Московского региона тёплые дни в конце июля и начале августа. Он подчеркнул, что каждый год самые тёплые дни лета приходятся на разные периоды. При этом Вильфанд выразил надежду, что нынешним летом россиянам ещё удастся погреться в лучах солнца.