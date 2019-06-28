Синоптики сообщили, что столбики термометров днём 1 июля поднимутся до +23 градусов. Таким образом, можно сказать, что в столицу вернётся летнее тепло.
Циклон, принёсший похолодание, начинает уходить из столичного региона.
К вечеру 30 июня давление начнёт повышаться, — рассказал метеоролог Алексей Сафонов.
Первые дни июля будут тёплыми, однако вероятны небольшие осадки, передаёт «
Как ранее писал News.ru, в Москве 29 июня стало самым холодным днём более чем за 70 лет. Климатическая норма температуры в это время года составляет +22 градуса.