https://static.news.ru/photo/2f9d9566-9b3d-11e9-b7c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gerken & Ernst/imageBROKER.com/Global Look Press

Синоптики сообщили, что столбики термометров днём 1 июля поднимутся до +23 градусов. Таким образом, можно сказать, что в столицу вернётся летнее тепло.

Циклон, принёсший похолодание, начинает уходить из столичного региона.

К вечеру 30 июня давление начнёт повышаться, — рассказал метеоролог Алексей Сафонов.

Первые дни июля будут тёплыми, однако вероятны небольшие осадки, передаёт « РГ ».

Как ранее писал News.ru, в Москве 29 июня стало самым холодным днём более чем за 70 лет. Климатическая норма температуры в это время года составляет +22 градуса.