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Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) прояснила принципы оплаты труда тех работников, которые замещают своих коллег, ушедших в отпуск. С такими сотрудниками работодатель должен заключать дополнительное соглашение.

Как пишет «Российская газета», есть несколько способов замены отпускников. Одним из самых распространённых вариантов является совмещение, когда работник совмещает свою работу и работу отпускника. Такая форма предполагает подписание договора, в...