Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся тепло
Алсу Жамалетдинова
10:26, 05 июля 2019
https://static.news.ru/photo/bbee56f6-9ef6-11e9-85a2-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Синоптики не спешат порадовать москвичей своими прогнозами. Как рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, прохладная и дождливая погода продлится в столичном регионе до середины июля, лишь после этого можно ждать потепления.
На выходных дождь, местами сильный, порывистый ветер, температура не выше плюс 15. Потеплеет не скоро — всю следующую неделю дожди и не выше плюс 20, — цитирует его РИА Новости.
Ранее в столичном регионе был объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с. По данным метеорологов, 5 июля в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух в мегаполисе прогреется до 18–20 градусов тепла, писал News.ru.