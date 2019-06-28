Циклон постепенно покидает Московский регион. В воскресенье, 30 июня, погода начнёт постепенно улучшаться.
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Атмосферное давление также приходит в норму после аномально низких показателей. Показатели барометров поднимутся до 741 мм ртутного столба.
В ночь на понедельник столбики термометров вновь опустятся до отметки плюс 11 градусов, однако уже днём в столицу вернётся лето. Согласно прогнозу, ожидается плюс 23–25 градусов тепла.
Ранее News.ru писал о том, что на Московский регион обрушится циклонический вихрь, который принесёт с собой сильнейшие дожди и резкое похолодание.