https://static.news.ru/photo/f339f7f6-80ff-11e9-9445-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Циклон постепенно покидает Московский регион. В воскресенье, 30 июня, погода начнёт постепенно улучшаться.

По данным Гидрометцентра, днём воздух прогреется до плюс 21 градуса тепла. При этом ожидается сильный ветер. Местами возможен дождь.

Атмосферное давление также приходит в норму после аномально низких показателей. Показатели барометров поднимутся до 741 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник столбики термометров вновь опустятся до отметки плюс 11 градусов, однако уже днём в столицу вернётся лето. Согласно прогнозу, ожидается плюс 23–25 градусов тепла.

Ранее News.ru писал о том, что на Московский регион обрушится циклонический вихрь, который принесёт с собой сильнейшие дожди и резкое похолодание.