https://static.news.ru/photo/a963bf60-a89e-11e9-9638-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москва до конца недели будет находиться во власти дождей. Осадки в столичном регионе прекратятся только к выходным. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ближайшей ночью и завтра дожди в столичном регионе будут еще значимыми, погода будет еще преимущественно облачной. В последующие дни будет наблюдаться небольшой рост атмосферного давления, при переменной облачности дожди будут уже не такими продолжительными, локальные. В четверг температура будет 20-22 градуса, но будет больше дождей, — заявила она в беседе с РИА Новости .

Долгожданное потепление наступит в Москве в выходные, воздух в столице прогреется до 23 градусов. Дожди также прогнозируются, однако они будут не такими обильными.

В конце недели будет меняться лишь характер погоды: от облачной и дождливой к более комфортной солнечной с небольшими дождичками. В эти дни выпадет не более 1-2 миллиметров осадков, — заключила синоптик.

Ранее News.ru сообщал, что сильные грозовые ливни обрушатся на территорию Центральной России 17 июля. Причиной непогоды станет циклон, который образуется на юго-западе ЦФО. В Москве дожди и грозы ожидаются 18 июля. Ночью температура воздуха не поднимется выше 9–16 градусов тепла.