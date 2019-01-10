Синоптики предупреждают об опасностях погоды в Москве

Гидрометцентр ввел «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве. В ночь на 11 января ожидается сильный туман.
«Погода потенциально опасна. Период предупреждения — 10 января 2019 г. с 21:00 в течение 12 часов», — сообщает АГН «Москва».
10 января в столичном регионе облачная погода, небольшой снег и до 11 градусов мороза.
Синоптики рассказали, что высота сугробов в Москве превысила норму более чем на 10 см и составила 36 см.
Уже на следующей неделе в столичный регион придёт оттепель, писал News.ru.