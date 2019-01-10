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Синоптики предупреждают об опасностях погоды в Москве

Андрей Никеричев/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Гидрометцентр ввел «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве. В ночь на 11 января ожидается сильный туман.

«Погода потенциально опасна. Период предупреждения — 10 января 2019 г. с 21:00 в течение 12 часов», — сообщает АГН «Москва».

10 января в столичном регионе облачная погода, небольшой снег и до 11 градусов мороза.

Синоптики рассказали, что высота сугробов в Москве превысила норму более чем на 10 см и составила 36 см.

Уже на следующей неделе в столичный регион придёт оттепель, писал News.ru.


#погода #ОПАСНОСТЬ #синоптики
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