Синоптики предупредили москвичей о сильном морозе

В воскресенье, 16 декабря, в Московском регионе ожидается 11-градусный мороз.
По данным Гидрометцентра, будет дуть слабый северный ветер, не исключена гололедица, местами сильная. Осадков не предвидится.
Синоптики также предупредили метеозависимых граждан о повышении атмосферного давления до 764 миллиметров ртутного столба, вызванного пришедшим в столичный регион антициклоном.
В ночь на понедельник в Москве похолодает до минус 16 градусов. В Подмосковье — до минус 18 градусов.
Ранее News.ru писал о том, что в столичном главке МЧС выпустили экстренное предупреждение, в котором водителей призвали снизить скорость и соблюдать дистанцию, а пешеходов просят носить одежду со светоотражающими элементами.