Синоптики предупредили москвичей о сильном морозе

https://news.ru/storage/news/157636565b5a87e4a0ef852c776ef500/05ce59c6-0c86-4ec3-8a3a-1273b464061e_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В воскресенье, 16 декабря, в Московском регионе ожидается 11-градусный мороз.

По данным Гидрометцентра, будет дуть слабый северный ветер, не исключена гололедица, местами сильная. Осадков не предвидится.

Синоптики также предупредили метеозависимых граждан о повышении атмосферного давления до 764 миллиметров ртутного столба, вызванного пришедшим в столичный регион антициклоном.

В ночь на понедельник в Москве похолодает до минус 16 градусов. В Подмосковье — до минус 18 градусов.

Ранее News.ru писал о том, что в столичном главке МЧС выпустили экстренное предупреждение, в котором водителей призвали снизить скорость и соблюдать дистанцию, а пешеходов просят носить одежду со светоотражающими элементами.