https://static.news.ru/photo/66d3986e-b212-11e9-8f23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ночи 30 и 31 июля могут побить рекорд холода в июле, сообщил синоптик центра «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, днём столбики термометра опустятся до +9 градусов по Цельсию, передаёт РИА Новости .

Ночью с 31 июля на 1 августа ожидается ещё более сильное похолодание — до +6 градусов, что и станет рекордным показателем. В настоящий момент самым низким показателем считается установленный 69 лет назад.

Ранее, как писал News.ru, главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников рассказал, как не простудиться летом в плохую погоду в Москве. По его словам, летом следует одеваться так, чтобы можно было утеплиться при неожиданном похолодании.