Ночи 30 и 31 июля могут побить рекорд холода в июле, сообщил синоптик центра «Фобос» Александр Синенков.
По его словам, днём столбики термометра опустятся до +9 градусов по Цельсию, передаёт
Ночью с 31 июля на 1 августа ожидается ещё более сильное похолодание — до +6 градусов, что и станет рекордным показателем. В настоящий момент самым низким показателем считается установленный 69 лет назад.
Ранее, как писал News.ru, главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников рассказал, как не простудиться летом в плохую погоду в Москве. По его словам, летом следует одеваться так, чтобы можно было утеплиться при неожиданном похолодании.