Москвичей предупредили о появлении «ледяных игл»

https://news.ru/storage/news/2c787cfa2e0a491ca90af6b7d06d785b/c60d01e4-d8bc-40ca-9571-c6ce978c4f05_850.jpg Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Сильная перемена погодных условий произойдёт в Москве в ночь с 6 на 7 января. В город придёт западноевропейский антициклон, который заменит снежные циклоны.

Горожан ожидает похолодание днём до минус 9−12 градусов, а ночью до минус 20 градусов, передаёт Telegram-канал 360tv. Возможно также появление осадков из очень маленьких ледяных кристаллов («ледяных игл»).

Они могут быть опасны, так как сверкают от света и ухудшают видимость до 500−1000 метров.

Как сообщал ранее News.ru со ссылкой на специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, морозы до минус 20 градусов ожидаются в столице к Рождеству. К 7 января в город придёт гребень антициклона, снег перестанет идти, а морозы усилятся.