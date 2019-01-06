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Москвичей предупредили о появлении «ледяных игл»

Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сильная перемена погодных условий произойдёт в Москве в ночь с 6 на 7 января. В город придёт западноевропейский антициклон, который заменит снежные циклоны.

Горожан ожидает похолодание днём до минус 9−12 градусов, а ночью до минус 20 градусов, передаёт Telegram-канал 360tv. Возможно также появление осадков из очень маленьких ледяных кристаллов («ледяных игл»).

Они могут быть опасны, так как сверкают от света и ухудшают видимость до 500−1000 метров.

Как сообщал ранее News.ru со ссылкой на специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, морозы до минус 20 градусов ожидаются в столице к Рождеству. К 7 января в город придёт гребень антициклона, снег перестанет идти, а морозы усилятся.


#москва #погода
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