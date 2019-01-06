USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,835.40 $
МОСКВА-7°C09:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Похолодание ожидается вечером 6 декабря в Москве и Подмосковье. В течение суток местами будут небольшой снег и гололедица, сообщает Гидрометцентр. 

Днём в Москве будет от шести до восьми градусов ниже нуля, ночью температура резко опустится до 15−17 градусов мороза, говорится на сайте ведомства.

В Подмосковье столбики термометров в дневные часы будут показывать от шести до 11 градусов ниже нуля, ночью местами похолодает до 26 градусов мороза.

Ветер северного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

Как сообщал ранее News.ru со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, морозы до минус 20 градусов ожидаются в столице к Рождеству. К 7 января в город придёт гребень антициклона, снег перестанет идти, а морозы усилятся.


#москва #погода #ПОДМОСКОВЬЕ #похолодание #морозы
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
спорт 16:59, 5 января 2019
Россиянин победил в «ледяном» марафоне
общество 13:59, 5 января 2019
Росгвардеец спас ребёнка, вышедшего на улицу в белье
общество 15:14, 4 января 2019
Рекордное количество снега выпало в Москве
Лента новостей
шоу-бизнес 09:02
Анита Цой предложила Башарову не терроризировать женщин
в мире 08:58
Попытка возобновить работу правительства США провалилась
происшествия 08:55
Комиссия установит причины пожара в ХМАО
экономика 08:44
Небывалого товарооборота достигла торговля России и Китая
культура 08:40
Музеи Московского Кремля покажут работы реставраторов
Другие новости
общество 02:44
Главврач обвинила пациентку роддома в Ингушетии во лжи
общество 01:01
Московский метрополитен назвал самые частые вопросы
общество 22:37
Десятки рейсов из Москвы отменены или задержаны
общество 22:34
Милонов зачитал свой рэп под бит Хаски
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top