Синоптики предупредили москвичей о похолодании

https://news.ru/storage/news/a1fb49d51c5fa82195ee0e4293345be4/20228519-d2ba-45f0-8f49-7f3499c34649_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Похолодание ожидается вечером 6 декабря в Москве и Подмосковье. В течение суток местами будут небольшой снег и гололедица, сообщает Гидрометцентр.

Днём в Москве будет от шести до восьми градусов ниже нуля, ночью температура резко опустится до 15−17 градусов мороза, говорится на сайте ведомства.

В Подмосковье столбики термометров в дневные часы будут показывать от шести до 11 градусов ниже нуля, ночью местами похолодает до 26 градусов мороза.

Ветер северного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

Как сообщал ранее News.ru со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, морозы до минус 20 градусов ожидаются в столице к Рождеству. К 7 января в город придёт гребень антициклона, снег перестанет идти, а морозы усилятся.