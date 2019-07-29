https://static.news.ru/photo/3e2a17ca-b1dc-11e9-84c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тёплая погода вернётся в Москву в ближайшие выходные. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, воздух в столице прогреется до 20 градусов уже в субботу.

Дневная температура в Москве будет уже порядка 19 градусов, а к воскресенью уже не исключено, что будет и 20 градусов. Конечно, это всё ещё ниже климатической нормы, но теплее, чем ожидается в течение всей недели, — сообщила она РИА Новости .

По её словам, в субботу в столице местами пройдут кратковременные дожди, однако они не повлияют на температурный фон.

Ранее News.ru писал, что в Москве ожидается температурный антирекорд. По прогнозам специалистов, днём к середине недели в столице похолодает уже до 12–14 градусов, в ночное время столбики термометров покажут характерные для сентября плюс 4–9 градусов.