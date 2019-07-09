https://static.news.ru/photo/d223a0c2-a23c-11e9-9de2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Синоптики прогнозируют, что вторая половина июля и август на территории европейской части России будут теплее, чем начало июля.

Вторая половина июля будет теплее, чем начало месяца, — цитирует argumenti.ru научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Синоптики с уверенностью в 90% заявляют, что и август холодным не будет.

Как писал News.ru, специалисты Росгидромета выяснили, где находится самая холодная местность в Московской области. На ней расположен посёлок Черусти Шатурского района. Данный факт удалось установить благодаря многолетним метеорологическим наблюдениям. Они показали, что в Черустях из-за локальных особенностей местности температура довольно часто оказывается меньше на 3–4 градуса, чем в других районах области.