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Экс-министр Михаил Абызов, а также Галина Фрайденберг и Николай Степанов не признали свою вину. Об этом заявил следователь на судебном заседании по продлению меры пресечения фигурантам дела, передает корреспондент News.ru из зала суда.

Вину не признали, от дачи показаний фактически отказались, со следствием не сотрудничают, — сказал представитель следствия. Он также добавил, что Абызов является бенефициаром офшорных зарубежных компаний, что также препятствует освобождению...