Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что холодный арктический воздух придёт в столицу в начале следующей недели.
Она отметила, что возможно ультраполярное вторжение, то есть резкое похолодание на 10 градусов.
В Москве днём будет градусов 14-15, и ночи будут довольно холодными, — цитирует РИА Новости слова эксперта.
Ранее News.ru писал о погоде в Москве в конце июля. 25 июля погода улучшится благодаря антициклону. Дожди полностью прекратятся, а воздух прогреется до 27–28 градусов. Однако уже 26 июля температура вновь понизится, а также возможно выпадение небольшого количества осадков. Такая же погода сохранится 27 июля.