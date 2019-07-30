https://static.news.ru/photo/21310ea2-b331-11e9-b053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Гидрометцентр сообщил, что смог от лесных пожаров может накрыть столицу, если в Сибирь придёт антициклон.

Вероятность поступления в центр Европейской части России дыма в ближайшие 10-12 дней при этом близка к нулю. Чтобы сибирский смог добрался до Москвы, антициклон должен завоевать Сибирь, при это центр управления циркуляцией в нём должен находиться на севере Западной Сибири, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, актёр Леонардо Ди Каприо поделился информацией о лесных пожарах в Сибири, Гренландии и на Аляске. Он разместил соответствующий пост в своём Instagram, сделав репост материала The Guardian. В тексте сообщается о стихии, дым от которой виден из космоса.