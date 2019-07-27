https://static.news.ru/photo/1a29bc16-b0a8-11e9-8362-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Samuel Boivin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Синоптики объяснили, что движение воздуха вдоль меридианов стало причиной аномального холода в России. Кроме того, этот процесс принёс жару в Европу.

Тёплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север. И наоборот, — пояснила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Движение воздуха вдоль меридианов является проявлением смены климатических эпох, отметила эксперт. Этот процесс идёт 25–30 лет, передаёт « КП ».

Ранее Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные. Резкая смена погоды ожидается почти на всей территории европейской части России, холодная тропосферная ложбина из Арктики в воскресенье, 28 июля, быстро распространится по всей территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.

Как писал News.ru, температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ в субботу, 27 июля, повысилась до 28,8 градуса. Это максимальное значение самого жаркого месяца лета, сообщает столичное метеобюро.