Синоптики объяснили, что движение воздуха вдоль меридианов стало причиной аномального холода в России. Кроме того, этот процесс принёс жару в Европу.
Тёплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север. И наоборот, — пояснила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Движение воздуха вдоль меридианов является проявлением смены климатических эпох, отметила эксперт. Этот процесс идёт 25–30 лет, передаёт «
Ранее Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные. Резкая смена погоды ожидается почти на всей территории европейской части России, холодная тропосферная ложбина из Арктики в воскресенье, 28 июля, быстро распространится по всей территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.
Как писал News.ru, температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ в субботу, 27 июля, повысилась до 28,8 градуса. Это максимальное значение самого жаркого месяца лета, сообщает столичное метеобюро.