https://static.news.ru/photo/c4078584-a850-11e9-8560-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев заявил, что тёплая погода вернётся в Москву в предстоящие выходные, 20 и 21 июля. По его словам, циклон, несущий в регион дожди и грозы, начнёт уходить с 19 июля.

Температура воздуха прогреется до 21 градуса, сообщает ТАСС .

20 июля возможен кратковременный дождь, но лишь местами. Днём в столице ожидается до 25 градусов, а в последний день недели — до 26 градусов.

Ранее News.ru сообщал, что сильные грозовые ливни обрушатся на территорию Центральной России 17 июля. Причиной непогоды станет циклон, который образуется на юго-западе ЦФО. В Москве дожди и грозы ожидаются 18 июля. Ночью температура воздуха не поднимется выше 9–16 градусов тепла.