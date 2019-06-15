Синоптики прогнозируют 16 июня текущего года в Москве переменную облачность без осадков. Метеорологи отметили, что атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 23–25 градусов, ветер 5–10 м/c, — говорится в сообщении на сайте «
Метеоновости».
Ранее Гидрометцентр России пообещал жителям и гостям столицы также переменную облачность, но местами с небольшими дождями. По данным ведомства, в регионе ожидается от 22 до 24 градусов тепла.