https://static.news.ru/photo/347d9064-9015-11e9-9649-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Синоптики прогнозируют 16 июня текущего года в Москве переменную облачность без осадков. Метеорологи отметили, что атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 23–25 градусов, ветер 5–10 м/c, — говорится в сообщении на сайте « Метеоновости ».

Ранее Гидрометцентр России пообещал жителям и гостям столицы также переменную облачность, но местами с небольшими дождями. По данным ведомства, в регионе ожидается от 22 до 24 градусов тепла.