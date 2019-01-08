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Синоптики обещают аномальное потепление в выходные

Иванко Игорь./АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Погода поменяется после новогодних каникул. На юге России ожидается резкое потепление. 

В ближайшие выходные, 12 и 13 января, в Краснодаре и Сочи температура воздуха повысится до +7°С.  

В Москве ожидается переменная облачность, а столбики термометров будут стремиться к нулю. Потепление жители столичного региона смогут ощутить уже с 10 января, с приходом нового антициклона, днем температура воздуха повысится до -3...-5 °С.  

А вот в Самаре и Тольятти зима останется в своих правах надолго. В ближайшую неделю температура там понизится до -22…-23 °С, сообщает Гидрометцентр РФ. 

Ранее News.ru сообщал, что Евросоюз призвали возглавить борьбу с изменением климата.


#москва #россия #погода #глобальноепотепление
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