Синоптики обещают аномальное потепление в выходные

https://news.ru/storage/news/9994dab8570e1f0beac05b05a427ae08/c17872dc-02b1-413f-8920-704752775b91_850.jpg Иванко Игорь./АГН "Москва"

Погода поменяется после новогодних каникул. На юге России ожидается резкое потепление.

В ближайшие выходные, 12 и 13 января, в Краснодаре и Сочи температура воздуха повысится до +7°С.

В Москве ожидается переменная облачность, а столбики термометров будут стремиться к нулю. Потепление жители столичного региона смогут ощутить уже с 10 января, с приходом нового антициклона, днем температура воздуха повысится до -3...-5 °С.

А вот в Самаре и Тольятти зима останется в своих правах надолго. В ближайшую неделю температура там понизится до -22…-23 °С, сообщает Гидрометцентр РФ.

Ранее News.ru сообщал, что Евросоюз призвали возглавить борьбу с изменением климата.